Delhi NCR News: स्टेट बॉक्सिंग में खिलाड़ियों ने जीते पदक

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46 किलोग्राम में हर्ष ने स्वर्ण, अजय प्रसाद ने रजत तथा कार्तिक कुमार और राघव बैसोया ने कांस्य जीता। 46-49 किलोग्राम में ध्रुव खरब स्वर्ण, मंदीप राजभर रजत तथा रोहन कुमार और सुमित हलदर कांस्य विजेता रहे। 49-52 किलोग्राम में डेविड ने स्वर्ण, विनीत कुमार ने रजत, जबकि प्रिंस और सुमित कुमार ने कांस्य जीता।52-56 किलोग्राम में अमनप्रीत सिंह, 56-60 में टिकम सिंह, 60-64 में वंश और 64-69 में अनंत ने स्वर्ण जीता। 69-75 में मानव ओहलान, 75-81 में विपिन यादव, 81-91 में अंश गोदारा और 91 किलोग्राम से अधिक में विभोर तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। प्रत्येक भारवर्ग में रजत और दो कांस्य पदक भी दिए गए। संवाद