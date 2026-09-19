Delhi NCR News: स्टेट बॉक्सिंग में खिलाड़ियों ने जीते पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:53 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:53 PM IST
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नई दिल्ली। स्कूल स्टेट बॉक्सिंग अंडर-19 बालक चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। अंडर-19 वर्ग में 46 किलोग्राम से लेकर 91 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग तक मुकाबले हुए।
46 किलोग्राम में हर्ष ने स्वर्ण, अजय प्रसाद ने रजत तथा कार्तिक कुमार और राघव बैसोया ने कांस्य जीता। 46-49 किलोग्राम में ध्रुव खरब स्वर्ण, मंदीप राजभर रजत तथा रोहन कुमार और सुमित हलदर कांस्य विजेता रहे। 49-52 किलोग्राम में डेविड ने स्वर्ण, विनीत कुमार ने रजत, जबकि प्रिंस और सुमित कुमार ने कांस्य जीता।
52-56 किलोग्राम में अमनप्रीत सिंह, 56-60 में टिकम सिंह, 60-64 में वंश और 64-69 में अनंत ने स्वर्ण जीता। 69-75 में मानव ओहलान, 75-81 में विपिन यादव, 81-91 में अंश गोदारा और 91 किलोग्राम से अधिक में विभोर तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। प्रत्येक भारवर्ग में रजत और दो कांस्य पदक भी दिए गए। संवाद
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46 किलोग्राम में हर्ष ने स्वर्ण, अजय प्रसाद ने रजत तथा कार्तिक कुमार और राघव बैसोया ने कांस्य जीता। 46-49 किलोग्राम में ध्रुव खरब स्वर्ण, मंदीप राजभर रजत तथा रोहन कुमार और सुमित हलदर कांस्य विजेता रहे। 49-52 किलोग्राम में डेविड ने स्वर्ण, विनीत कुमार ने रजत, जबकि प्रिंस और सुमित कुमार ने कांस्य जीता।
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52-56 किलोग्राम में अमनप्रीत सिंह, 56-60 में टिकम सिंह, 60-64 में वंश और 64-69 में अनंत ने स्वर्ण जीता। 69-75 में मानव ओहलान, 75-81 में विपिन यादव, 81-91 में अंश गोदारा और 91 किलोग्राम से अधिक में विभोर तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। प्रत्येक भारवर्ग में रजत और दो कांस्य पदक भी दिए गए। संवाद
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