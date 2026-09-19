Delhi NCR News: 11 साल बाद तैयार हुआ बारापुला फेज-3 कॉरिडोर, 29 को उद्घाटन

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2014 में मिली थी मंजूरी, 2015 में शुरू हुआ था निर्माण, 2017 तक पूरा होना था काम, संशोधित लागत 1,635 करोड़ रुपये पहुंचीअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद बारापुला फेज-3 कॉरिडोर अब उद्घाटन के लिए तैयार है। मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक बने इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर का 29 सितंबर को उद्घाटन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शनिवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण कर उद्घाटन से पहले की तैयारियों का जायजा लिया।बारापुला फेज-3 परियोजना को वर्ष 2014 में मंजूरी मिली थी और 2015 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। मूल योजना के मुताबिक इसे 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समयसीमा में काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद परियोजना लंबे समय तक निर्माणाधीन रही। अब निर्माण पूरा होने के बाद इसे यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। परियोजना में देरी के साथ इसकी लागत भी बढ़ी और संशोधित लागत करीब 1,635 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।पूर्वी से दक्षिणी दिल्ली के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटीकॉरिडोर शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। सराय काले खां के पास यह मौजूदा बारापुला कॉरिडोर से जुड़ेगा, जो आगे एम्स और दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले मार्गों से संपर्क देता है। इससे पूर्वी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को कई सिग्नल वाले जंक्शनों से गुजरने की जरूरत कम होगी। फेज-3 के जुड़ने के बाद मौजूदा और नए हिस्से को मिलाकर बारापुला कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब नौ किलोमीटर हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, परियोजना का उद्देश्य पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सड़क संपर्क को बेहतर करना है।कोटएक दशक से अधिक समय से दिल्ली की जनता इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रही थी। सरकार बनने के बाद मैंने परियोजना की लगातार समीक्षा की और जरूरी अनुमतियां व मंजूरियां पूरी कराने पर काम किया। अब लंबे समय से लंबित यह काम पूरा हो चुका है और हम बारापुला फेज-3 को दिल्ली की जनता के लिए खोलने की तैयारी कर रहे हैं।-प्रवेश साहिब सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री