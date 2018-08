दिल्ली में मंगलवार रात एक अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस रैकेट में शामिल 39 लड़कियों पहाड़गंज के होटल से छुड़ाया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इन लड़कियों को आजाद कराया। इन लड़कियों को नेपाल से यहां सेक्स रैकेट में शामिल करने के लिए लाया गया था।

Delhi Commission for Women (DCW) rescued 39 girls from a hotel in Paharganj late last night. These girls were trafficked from Nepal. The DCW had earlier rescued 16 girls from Munirka area on July 25. pic.twitter.com/J06iOOCirl