Delhi NCR News: पेंटिंग्स से रचनात्मकता दिखाई

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नई दिल्ली। ओशो धाम में शनिवार को मुंबई की कलाकार मोनिका चंदना (मां बोधि अलका) की कला प्रदर्शनी अ जर्नी विदिन का उद्घाटन ओशो की दीर्घकालीन शिष्या धर्म ज्योति ने किया। इस अवसर पर कला प्रेमियों और आगंतुकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम से पहले सजीव संगीत के साथ ओशो इवनिंग मेडिटेशन और सत्संग का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी में कलाकार ने ध्यान, रचनात्मकता और आत्म-खोज के भाव को अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें एक्रेलिक, ऑयल और मिक्स्ड मीडिया से तैयार कलाकृतियां शामिल हैं। यह प्रदर्शनी 9 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ओशो धाम में दर्शकों के लिए खुली रहेगी। संवाद