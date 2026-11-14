Delhi NCR News: सिग्नेचर ब्रिज के नीचे तैयार हुआ घाट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:48 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:48 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे यमुना किनारे इस बार बड़ा पूजा घाट बनकर तैयार हो गया है। यहां छह छठ पूजा समितियां मिलकर आयोजन करेंगी। वहीं सोनिया विहार में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांच घाट तैयार किए गए हैं। जीरो पुश्ता और ढाई पुश्ता पर विशेष रूप से मॉडल घाट बनाए गए हैं। इन घाटों पर बड़ी संख्या में पूर्वांचल के श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो
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