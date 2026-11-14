जहरीली हुई दिल्ली की हवा: 59 में से 56 इलाकों में एक्यूआई 300 के पार, आईआईटी दिल्ली सबसे प्रदूषित

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को दिन बीतने के साथ हवा और खराब होती गई। औसत एक्यूआई 367 पहुंच गया है और शहर के लगभग सभी मुख्य इलाके बहुत खराब से गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 59 निगरानी केंद्रों में से 56 स्टेशनों का एक्यूआई 300 से ऊपर है। यानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा का स्तर बहुत खराब है।सुबह नौ बजे राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 348 था, जो रात आठ बजे बढ़कर 367 पहुंच गया। इस दौरान एक्यूआई में 19 अंकों की बढ़ोतरी हुई। प्रदूषण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह शहर के सात निगरानी केंद्र गंभीर श्रेणी में थे, लेकिन रात तक ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। सभी 59 निगरानी केंद्रों में से 16 केंद्रों पर हवा गंभीर और 40 केंद्रों पर बहुत खराब श्रेणी में रही। हालांकि, कैंटोनमेंट एरिया एकमात्र ऐसा इलाका है जहां एक्यूआई 179 है और यह मध्यम श्रेणी में है। इसके अलावा किसी भी इलाके में राहत नहीं है। सबसे कम प्रदूषण वाले अन्य इलाकों में नजफगढ़ (280) और आईएमडी लोधी रोड (294) शामिल हैं, लेकिन ये भी खराब श्रेणी में ही हैं। वहीं, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) हवा को जहरीला बना रहे हैं, जो सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं। कुछ इलाकों में पीएम 10 (मोटे कण) भी परेशान कर रहे हैं, जैसे कि बवाना जहां एक्यूआई 401 है।आईआईटी दिल्ली में सबसे खराब हवा-शहर में सबसे अधिक एक्यूआई आईआईटी दिल्ली में 441 दर्ज किया गया। इसके बाद उत्तर परिसर में 434, एनआईएच नरेला में 430, आईटीओ और पूसा के आईआईटीएम केंद्र में 429-429 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 425 एक्यूआई रहा। जेएनयू में भी एक्यूआई 419 और डीयूटी में 417 दर्ज किया गया।कैंटोनमेंट में सबसे कम प्रदूषण-दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी अलग रहा। कैंटोनमेंट क्षेत्र में सबसे कम 179 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके बाद नजफगढ़ में 280 और आईएमडी लोधी रोड में 294 एक्यूआई रहा। हालांकि, कैंटोनमेंट को छोड़कर इन दोनों केंद्रों पर भी हवा खराब श्रेणी में थी। शहर के 59 निगरानी केंद्रों पर मिले आंकड़ों में पीएम 2.5 सबसे प्रमुख प्रदूषक रहा। 51 केंद्रों पर पीएम 2.5 और आठ केंद्रों पर पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक के रूप में दर्ज किया गया।डेटा बॉक्सदिल्ली की हवा (14 नवंबर, रात 8 बजे)औसत एक्यूआई - 367गंभीर श्रेणी के केंद्र - 16बहुत खराब श्रेणी के केंद्र - 40बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में - 56/59 -श्रेणीकेंद्रगंभीर- 16बहुत खराब- 40खराब- 2मध्यम- 1संतोषजनक/अच्छी - 0सबसे अधिक - आईआईटी दिल्ली – 441सबसे कम - कैंटोनमेंट – 179प्रमुख प्रदूषक - 51 केंद्रों पर पीएम 2.5, आठ पर पीएम 10गंभीर श्रेणी वाले स्टेशन (एक्यूआई 400+)क्रमस्टेशन का नाम एक्यूआई प्रमुख प्रदूषकआईआईटी दिल्ली441 पीएम 10 (10 माइक्रोन से छोटे कण)नॉर्थ कैंपस, डीयू434 पीएम 2.5 (2.5 माइक्रोन से छोटे कण)3 एनआईएच नरेला 430 पीएम 2.5आईटीओ429 पीएम 2.5पूसा, आईआईटीएम 429 पीएम 2.56 बुराड़ी क्रॉसिंग425 पीएम 2.5जेएनयू419 पीएम 2.5डीटीयू417 पीएम 2.59 एनएसयूटी जाफरपुर414 पीएम 2.510कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स412 पीएम 2.511चांदनी चौक410 पीएम 2.512पंजाबी बाग405 पीएम 2.513 एनएसआईटी द्वारका404 पीएम 10 (10 माइक्रोन से छोटे कण)14 सीआरआरआई मथुरा रोड 403 पीएम 2.515 तालकटोरा गार्डन402 पीएम 2.516बवाना401 पीएम 2.5