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दिल्ली-एनसीआर की हवा में घुला जहर: राजधानी का एक्यूआई 350 पार, गाजियाबाद देश का पांचवां सबसे जहरीला जिला बना

Sat, 14 Nov 2026 09:59 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 14 Nov 2026 09:59 PM IST
सार

दिल्ली में शनिवार को औसत एक्यूआई 367 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। 17 निगरानी केंद्रों पर हवा गंभीर स्तर पर रही। परिवहन प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बना, जबकि पराली जलाने की 537 घटनाएं दर्ज हुईं। गाजियाबाद में भी लगातार प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहा। मौसम विभाग ने बारिश से अगले दिनों में हल्के सुधार की उम्मीद जताई है।

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आवोहवा में घुला जहर - फोटो : भूपिंदर सिंह

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को बताया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। आगामी दिनों में बारिश के कारण इसमें थोड़ा सुधार होने की संभावना है। शनिवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 367 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार होने की उम्मीद है। PM2.5 और PM10 जैसे कणिका तत्व भी अगले दो दिनों में कम होने की संभावना है।

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प्रगति मैदान से राजधानी दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का नजारा कुछ इस तरह दिखाई दिया - फोटो : भूपिंदर सिंह

दिल्ली की हवा बहुत खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 301 से 400 के बीच का एक्यूआई 'बहुत खराब' माना जाता है। शनिवार को शहर का औसत एक्यूआई शुक्रवार के 373 से सुधरकर 367 हो गया। 59 निगरानी केंद्रों में से 17 में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' और 38 में 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। तीन केंद्र 'खराब' और एक 'मध्यम' श्रेणी में थे। राष्ट्रीय राजधानी में PM10 शनिवार को प्रमुख प्रदूषक रहा।

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प्रदूषण का नजारा कर्तव्य पथ पर - फोटो : भूपिंदर सिंह

प्रदूषण के प्रमुख स्रोत
निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के अनुसार, शनिवार को शहर के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो 20.5 फीसदी था। पराली जलाने से कुल प्रदूषण में 13.3 फीसदी की हिस्सेदारी रही। उपग्रह आंकड़ों से पता चला कि शनिवार को छह राज्यों में पराली जलाने की 537 घटनाएं हुईं। इनमें पंजाब में 214, हरियाणा में 11, उत्तर प्रदेश में 33, राजस्थान में 33 और मध्य प्रदेश में 246 घटनाएं शामिल थीं। 15 सितंबर से 13 नवंबर के बीच इन राज्यों में कुल 11,342 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। यह आंकड़ा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला ने प्रदान किया।

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आवोहवा में घुला जहर - फोटो : भूपिंदर सिंह

गाजियाबाद में स्थिति और निवासियों की चिंताएं
रिकॉर्ड के अनुसार, गाजियाबाद लगातार तीन दिनों से देश के पांच सबसे प्रदूषित जिलों में शामिल रहा है। 12 नवंबर को एक्यूआई 338, 13 नवंबर को 368 और 14 नवंबर को 352 दर्ज किया गया। इससे गाजियाबाद देश का पांचवां, तीसरा और चौथा सबसे प्रदूषित जिला बना। निवासियों ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं व्यक्त कीं और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण तीन के तहत लगाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाए। वसुंधरा के एक निवासी देवेंद्र तोमर ने प्रशासन पर प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित न करने का आरोप लगाया। उन्होंने वसुंधरा के सेक्टर 14 और 15 और इंदिरापुरम के कुछ हिस्सों में कचरे के ढेर होने की बात कही। पाइपलाइन के लिए खोदी गई मिट्टी सड़कों के किनारे जमा होने से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है।

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आवोहवा में घुला जहर - फोटो : भूपिंदर सिंह

प्रशासन की कार्रवाई और स्कूलों पर प्रभाव
संदीप गुप्ता ने एक्स पर जिलाधिकारी और नगर निगम को टैग कर ट्रांस-हिंडन क्षेत्र में प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक अन्य निवासी अभिनव सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदूषण का स्तर बहुत खराब होने पर वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र काम करना बंद कर देते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि ग्रैप-III प्रतिबंधों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं और प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई की है। बोर्ड द्वारा गठित एक टीम सभी क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने बिगड़ती हवा को देखते हुए शिक्षा विभाग को एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओ पी यादव ने बताया कि ग्रैप-III लागू होने के बाद से जिले के स्कूलों को नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड माध्यम में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

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