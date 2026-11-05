Delhi NCR News: पाबंदी के बावजूद चोरी-छिपे जारी निर्माण, प्रदूषण रोकने के दावों की खुली पोल

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बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगी है। सरकारी स्तर पर प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती और निगरानी के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जमीनी स्थिति इन दावों से अलग नजर आ रही है। यहां पाबंदी के बावजूद मकानों में निर्माण कार्य जारी है। कहीं मजदूरों की मदद से निर्माण कराया जा रहा है तो कहीं निर्माण सामग्री खुले में पड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा कि जब प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण गतिविधियों पर रोक है तो इन इलाकों में चोरी-छिपे काम कैसे चल रहा है। पड़ताल के दौरान लक्ष्मी नगर के एच ब्लॉक में मकान का निर्माण कार्य होता दिखाई दिया। इसी तरह कृष्णा नगर के लाल क्वार्टर के पास भी निर्माण गतिविधियां जारी मिलीं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई अन्य इलाकों में भी निर्माण कार्य होते नजर आए। घनी आबादी वाले इन क्षेत्रों में मकानों के बीच कम दूरी होने के कारण निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल आसपास के घरों और सड़कों तक पहुंचती है। इससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।