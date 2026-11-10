Delhi NCR News: गोबर की कमी, मिट्टी मिला बनाया गोवर्धन

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पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में गोवर्धन पूजा पर अचानक मांग बढ़ने से गोबर की आपूर्ति कम पड़ गई। कई लोगों को जरूरत के हिसाब से गोबर जुटाने में परेशानी हुई। मजबूरीवश श्रद्धालुओं ने गोबर में गिली मिट्टी मिलाकर गोवर्धन पर्वत की बड़ी आकृति बनाई। गोवर्धन पूजा पर गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाने की परंपरा है। ऐसे में गोबर की कमी उनकी आस्था में आड़े नहीं आ पाई।रोजमर्रा में आसानी से मिलने वाला गोबर धार्मिक पर्व पर लोगों के लिए तलाश का विषय बन गया है। हालांकि श्रद्धालुओं ने उपलब्ध सामग्री से ही परंपरा निभाई और यह संदेश दिया कि पूजा में सामग्री से अधिक महत्व श्रद्धा और आस्था का है।हर साल गोवर्धन पूजा के लिए गोबर आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस बार काफी तलाश करने के बाद भी जरूरत के मुताबिक गोबर नहीं मिल पाया।गोवर्धन पूजा के लिए गोबर की आकृति बनाना चाहते थे, लेकिन पर्याप्त गोबर नहीं मिल पाया। इसलिए थोड़ी गीली मिट्टी मिलाकर आकृति तैयार की।