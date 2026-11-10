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Delhi NCR News: भाई दूज पर आज नमो भारत लगाएगी 32 अतिरिक्त फेरे

Tue, 10 Nov 2026 07:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:08 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। भाई दूज पर बुधवार को यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन 32 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो पहले से बढ़ाए गए 20 अतिरिक्त फेरों के साथ परिचालन करेगी। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) भी अपनी पूरी क्षमता के साथ बसें चलाएगा। एनसीआरटीसी के अनुसार, नमो भारत ट्रेनों की उपलब्धता 10 मिनट से भी कम के अंतराल पर होगी। फिलहाल प्रदूषण को देखते हुए ट्रेन 20 अतिरिक्त फेरे लगा रही हैं।

दिल्ली में ग्रेप 3 लगने के बाद मेट्रो ने 20 फेरे (40) ट्रेन बढ़ा दी थीं। भाई दूज को देखते हुए डीएमआरसी ने इसे जारी रखा है। डीटीसी ने भी 4 नवंबर को अपनी सभी 6,858 बसें सड़कों पर उतारी थीं। इसमें 5,088 इलेक्ट्रिक बसें और 1,770 सीएनजी बसें हैं। डीटीसी का बसों की उपलब्धता बनाए रखने पर जोर रहेगा।
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