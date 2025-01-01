Delhi NCR News: इंडरी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सम्मेलन में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़

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इंडरी खंड में शनिवार को कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण की अगुवाई में हुए सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्य अतिथि नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद रहे। जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हाजी शहीदा खान और पीसीसी सदस्य महताब अहमद विशेष रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया।- संगठन को बूथ तक पहुंचाने पर जोर विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर संगठन को ब्लॉक और बूथ स्तर तक मजबूत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने का आह्वान किया।