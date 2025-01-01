Delhi NCR News: इंडरी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सम्मेलन में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़

Delhi NCR News: इंडरी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सम्मेलन में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह।
इंडरी खंड में शनिवार को कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण की अगुवाई में हुए सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्य अतिथि नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद रहे। जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हाजी शहीदा खान और पीसीसी सदस्य महताब अहमद विशेष रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया।- संगठन को बूथ तक पहुंचाने पर जोर विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर संगठन को ब्लॉक और बूथ स्तर तक मजबूत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने का आह्वान किया।
- बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे उठाए : आफताब अहमद ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी, युवाओं में नशे, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लगातार जनता के बीच उठाएगी। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लोगों के मताधिकार पर असर पड़ने की आशंका है। ये आरोप कांग्रेस नेता के राजनीतिक बयान के रूप में हैं।
- कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ : शहीदा खान : जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं और उन्हें पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने हर गांव, वार्ड, मंडल और बूथ तक संगठन को मजबूत करने की बात कही।
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छात्रों की गूंज का संदेश घर-घर पहुंचाने का आह्वान : पीसीसी सदस्य महताब अहमद ने कहा कि ब्लॉक सम्मेलन के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का संदेश लोगों तक पहुंचाने तथा कार्यकर्ताओं से जनसमस्याओं को सोशल मीडिया और सड़क तक उठाने का आह्वान किया। सम्मेलन में हाजी अख्तर हुसैन काटपुरी, हाजी सुबराती, मुबारिक मलिक, जमशेद खान, पहलू सरपंच कंवरसिका, धर्मेंद्र इंडरी, हेमराज सरपंच दुबालू, साजिद सरपंच रेवासन, यूनुस सरपंच कोटला समेत बड़ी संख्या में सरपंच, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
फोटो - कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान के फोटो
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नूंह।
इंडरी खंड में शनिवार को कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण की अगुवाई में हुए सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्य अतिथि नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद रहे। जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हाजी शहीदा खान और पीसीसी सदस्य महताब अहमद विशेष रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया।- संगठन को बूथ तक पहुंचाने पर जोर विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर संगठन को ब्लॉक और बूथ स्तर तक मजबूत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने का आह्वान किया।
- बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे उठाए : आफताब अहमद ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी, युवाओं में नशे, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लगातार जनता के बीच उठाएगी। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लोगों के मताधिकार पर असर पड़ने की आशंका है। ये आरोप कांग्रेस नेता के राजनीतिक बयान के रूप में हैं।
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- कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ : शहीदा खान : जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं और उन्हें पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने हर गांव, वार्ड, मंडल और बूथ तक संगठन को मजबूत करने की बात कही।
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छात्रों की गूंज का संदेश घर-घर पहुंचाने का आह्वान : पीसीसी सदस्य महताब अहमद ने कहा कि ब्लॉक सम्मेलन के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का संदेश लोगों तक पहुंचाने तथा कार्यकर्ताओं से जनसमस्याओं को सोशल मीडिया और सड़क तक उठाने का आह्वान किया। सम्मेलन में हाजी अख्तर हुसैन काटपुरी, हाजी सुबराती, मुबारिक मलिक, जमशेद खान, पहलू सरपंच कंवरसिका, धर्मेंद्र इंडरी, हेमराज सरपंच दुबालू, साजिद सरपंच रेवासन, यूनुस सरपंच कोटला समेत बड़ी संख्या में सरपंच, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
फोटो - कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान के फोटो