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प्रदूषण पर लगाम: सीएम रेखा ने दिल्ली को सौंपी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, पांच ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन

Tue, 13 Oct 2026 03:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 13 Oct 2026 03:39 PM IST
सार

दिल्ली में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आनंद विहार में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की।

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CM hands over 150 new electric buses to Delhi inaugurates five EV charging stations
150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कदम दिल्ली में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आनंद विहार में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दिल्ली के पांच अलग-अलग स्थानों पर नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया। 
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इन स्टेशनों से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा अब बढ़कर लगभग 6,800 हो गया है। सरकार का लक्ष्य इस बेड़े को 14,000 बसों तक पहुंचना है। यह विस्तार सार्वजनिक परिवहन को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाएगा।
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इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग इस समस्या से निपटने में सहायक होगा। यह स्वच्छ परिवहन के विकल्पों को प्रोत्साहित करेगा।


ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इन पांच नए स्टेशनों से चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। सरकार पर्यावरण हितैषी परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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