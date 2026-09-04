Delhi NCR News: सीसीटीवी ने खोले झपटमारी के राज, आईफोन समेत तीन मोबाइल बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 05:45 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 05:45 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
सीमापुरी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने मोबाइल झपटमारी करने वाले दो सक्रिय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय अरमान और अरमान उर्फ अमन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। इनकी गिरफ्तारी से सीमापुरी और सीलमपुर थाने के तीन मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 सितंबर को दिलशाद गार्डन स्थित करुणा अस्पताल के पास मोबाइल झपटमारी की सूचना मिली थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात के बाद क्रैक टीम ने घटनास्थल और आरोपियों के भागने के रास्ते में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में स्कूटी सवार दो युवक वारदात के बाद भागते दिखाई दिए। इसके बाद तकनीकी निगरानी के जरिए उनकी पहचान कर 3 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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पूर्वी दिल्ली।
सीमापुरी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने मोबाइल झपटमारी करने वाले दो सक्रिय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय अरमान और अरमान उर्फ अमन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। इनकी गिरफ्तारी से सीमापुरी और सीलमपुर थाने के तीन मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 सितंबर को दिलशाद गार्डन स्थित करुणा अस्पताल के पास मोबाइल झपटमारी की सूचना मिली थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात के बाद क्रैक टीम ने घटनास्थल और आरोपियों के भागने के रास्ते में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में स्कूटी सवार दो युवक वारदात के बाद भागते दिखाई दिए। इसके बाद तकनीकी निगरानी के जरिए उनकी पहचान कर 3 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।