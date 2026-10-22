फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Car-theft gang busted, four arrested

Delhi NCR News: कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 06:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
गोदाम में काट रहे थे चोरी की कार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रोहिणी जिले में एएटीएस की टीम ने कार चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए चार ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विजय उर्फ भैया लाल, कमलेश, अमरजीत सिंह उर्फ चुसी और अजहर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की चार कारें बरामद की हैं। इसके अलावा, चोरी की कारों के पार्ट्स ले जाने में इस्तेमाल होने वाला टाटा टेम्पो, दो चोरी की नंबर प्लेट और कार काटने के औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, मामले की शुरुआत उत्तरी रोहिणी थाने में कार चोरी की ई-एफआईआर से हुई थी। 21 सितंबर को सूचना के आधार पर एएटीएस की टीम ने कंझावला के सावदा गांव स्थित एक गोदाम के पास छापा मारकर विजय और कमलेश को गिरफ्तार किया। यहां से चोरी की आधी कटी हुई कार मिली थी। पूछताछ के बाद दूसरी कार भी बरामद की गई।




रोहिणी के उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर 10 अक्तूबर को पंजाब के फाजिल्का से अमरजीत सिंह उर्फ चुसी को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर सुभाष प्लेस इलाके से चोरी की तीसरी कार बरामद हुई। इसके बाद 14 अक्तूबर को अमरजीत की निशानदेही पर अजहर को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर हरि नगर इलाके से चोरी की चौथी कार बरामद की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी से कुल पांच आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और चोरी के अन्य वाहनों की बरामदगी के लिए जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed