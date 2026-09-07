Delhi NCR News: बुलंदशहर का घोषित अपराधी गिरफ्तार

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नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले की एएटीएस ने एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से पुलिस से छिपकर रह रहा था। पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के अंबागढ़ निवासी दिनेश कश्यप के रूप में हुई है। उसके खिलाफ केशवपुरम थाने में एफआईआर दर्ज है। वह पहले भी दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह पिछले काफी समय से अदालत में पेशी पर नहीं आ रहा था। इसके बाद उसे घोषित अपराधी किया था।

अमर उजाला ब्यूरो