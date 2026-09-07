Delhi NCR News: ई-रिक्शा पार्किंग मालिक पर मारपीट का आरोप, दिव्यांग चालक की मौत

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आरोपी ओम कुमार को हिरासत में लियाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। अमन विहार इलाके में ई-रिक्शा चोरी के शक में एक दिव्यांग चालक की बेरहमी से पिटाई करने से मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान अजय कुमार (35) के रूप में हुई है, जो पत्नी व एक साल की बेटी के साथ अमन विहार में रहता था और किराए पर ई-रिक्शा चलाता था।अजय के भाई गजराज ने बताया कि 20 अगस्त को ई-रिक्शा रोहिणी सेक्टर-24 से चोरी हो गया था। 27 अगस्त को घर लौटने पर अजय ने मालिक ओम कुमार को घटना की जानकारी दी। आरोप है कि इसके बाद ओम कुमार अजय को ई-रिक्शा पार्किंग पर ले गया और चोरी को लेकर पूछताछ के बाद रस्सी से हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की।गंभीर रूप से घायल अजय को मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 10 दिन इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मारपीट का प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी मालिक ओम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रोहिणी डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि पुलिस चोरी में अजय की भूमिका की भी जांच कर रही है।