दिल्ली के सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढही: मलबे में 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी

दिल्ली के शाहदरा जिला के सीमापुरी इलाके में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। न्यू सीमापुरी स्थित ईदगाह मछली मंडी के पास एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और इंसिडेंट रिस्पांस टीम की ओर से राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। हादसे में अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है।

Delhi: A five-storey building collapsed in Seemapuri, with several people reportedly trapped under the debris. Ambulances have taken the injured to Rajiv Gandhi Hospital for treatment. https://t.co/16s9cVWkW1 विज्ञापन October 7, 2026