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दिल्ली में गिरी इमारत: एक तरफ ऑपरेशन जिंदगी, दूसरी ओर राजनीति; आप बोली भ्रष्टाचार; कांग्रेस का सिस्टम पर सवाल

Sun, 06 Sep 2026 05:10 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sun, 06 Sep 2026 05:10 PM IST
सार

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी के बिल्डिंग विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तबादले का रेट 1.25 करोड़ रुपये है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे भ्रष्टाचार के रहते हादसों का रुकना नामुमकिन है। 

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Building collapse in moti bagh Delhi AAP alleges corruption Congress questions system
दिल्ली के मोती बाग में गिरी इमारत - फोटो : PTI

विस्तार
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राजधानी दिल्ली के मोती बाग स्थित सत्य निकेतन इलाके में एक चार मंजिला इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया है। यह इमारत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक पीजी (पेइंग गेस्ट) के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके मलबे में कई छात्रों के दबे होने की आशंका है। एक तरफ जहां मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर 'ऑपरेशन जिंदगी' चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस दर्दनाक हादसे पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सिस्टम की नाकामी और भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ, डीडीएमए, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और सिविल डिफेंस की टीमें पूरे समन्वय के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और लोगों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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मलबे से आ रही आवाजें
स्थानीय बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मौके का जायजा लेते हुए इसे हृदयविदारक बताया। उन्होंने चिंताजनक जानकारी दी कि कुछ छात्र मलबे के अंदर से फोन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन छात्र अंदर फंसे हुए हैं। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हमारी प्राथमिकता उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है।

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10-15 छात्रों का रेस्क्यू
डूसू अध्यक्ष आर्यन मान ने बताया कि मौके पर 15-20 छात्र मौजूद थे, जिनमें से 10 से 15 छात्रों को रेस्क्यू कर तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 

हादसे पर गरमाई राजनीति
इस त्रासदी के बाद दिल्ली की राजनीति भी पूरी तरह से गरमा गई है। विपक्ष ने एमसीडी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेता आतिशी ने इस घटना को बेहद विचलित करने वाला बताते हुए सरकार से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

एमसीडी पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी के बिल्डिंग विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तबादले का रेट 1.25 करोड़ रुपये है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे भ्रष्टाचार के रहते हादसों का रुकना नामुमकिन है। साथ ही आशंका जताई कि अब ऑडिट के नाम पर व्यापारियों, जिम और अस्पतालों से करोड़ों की वसूली की जाएगी।

चुनाव से बड़ा है यह मुद्दा
कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि दिल्ली में लगातार इमारतों का गिरना चुनाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह से बच्चे यहां अपनी जान गंवा रहे हैं, वह सिस्टम की बड़ी नाकामी है। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को तुरंत सहायता देने की मांग की।

फिलहाल, घटनास्थल पर जेसीबी मशीनें और रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। प्रशासन का पूरा ध्यान मलबे में फंसे बाकी लोगों को जल्द से जल्द और सुरक्षित बाहर निकालने पर केंद्रित है।

मकान मालिक पर FIR, जांच के लिए कमेटी गठित
हादसे के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई पर दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने इसे एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है।

कमेटी करेगी जांच
उन्होंने बताया कि सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मकान मालिक पर एक्शन
सांसद ने जानकारी दी कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और संभवतः उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 

इमारत थी पुरानी
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह इमारत आज या कल में नहीं बनी थी, बल्कि काफी पुरानी थी। बिधूड़ी ने कहा, "हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। कुछ लोग घायल हुए हैं, उनके भी हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह ऐसे सख्त से सख्त इंतजाम करे जिससे भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा न हों।"

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