दिल्ली में गिरी इमारत: एक तरफ ऑपरेशन जिंदगी, दूसरी ओर राजनीति; आप बोली भ्रष्टाचार; कांग्रेस का सिस्टम पर सवाल

मकान मालिक पर FIR, जांच के लिए कमेटी गठित

हादसे के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई पर दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने इसे एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है।



कमेटी करेगी जांच

उन्होंने बताया कि सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।



मकान मालिक पर एक्शन

सांसद ने जानकारी दी कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और संभवतः उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।



इमारत थी पुरानी

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह इमारत आज या कल में नहीं बनी थी, बल्कि काफी पुरानी थी। बिधूड़ी ने कहा, "हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। कुछ लोग घायल हुए हैं, उनके भी हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह ऐसे सख्त से सख्त इंतजाम करे जिससे भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा न हों।"