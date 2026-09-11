यात्रा की सुविधा

मेट्रो सेवाओं का जल्दी शुरू होना परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण शहर में कई स्थानों पर यातायात संबंधी पाबंदियां लागू रहेंगी। ऐसे में मेट्रो एक सुगम और समयबद्ध यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। डीएमआरसी ने सभी यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि आवाजाही में कोई बाधा न आए।