ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग को लेकर नया अपडेट, जानें कितने बजे से शुरू होगा संचालन
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के यातायात प्रतिबंधों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। डीएमआरसी ने यह निर्णय छात्रों व आम यात्रियों की सुविधा के लिए लिया।
विस्तार
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण यातायात प्रतिबंधों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह निर्णय परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों और आम यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है।
सामान्यतः रविवार को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे से शुरू होती हैं। अब रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं एक घंटे पहले शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने एक्स पर एक संदेश के माध्यम से यह जानकारी दी। निगम ने बताया कि इस कदम से परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को लाभ होगा।
साथ ही, आम जनता को भी समय पर यात्रा करने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण शहर के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए बनाने की सलाह दी गई है।
यात्रा की सुविधा
मेट्रो सेवाओं का जल्दी शुरू होना परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण शहर में कई स्थानों पर यातायात संबंधी पाबंदियां लागू रहेंगी। ऐसे में मेट्रो एक सुगम और समयबद्ध यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। डीएमआरसी ने सभी यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि आवाजाही में कोई बाधा न आए।