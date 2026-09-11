Delhi NCR News: अंडर-19 4x400 मीटर रिले में जोन-7 ने जीता स्वर्ण

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स एथलेटिक्स (बॉयज) 2026-27 के अंडर-19 4x400 मीटर रिले फाइनल में जोन-7 ने पहला स्थान हासिल किया। टीम ने 3 मिनट 28.69 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विजेता टीम में के. बेनीवाल, आकाश पाल, एस. वंशकर और नकुल बुधोलिया शामिल रहे।जोन-9 3:41:20 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। इस टीम में हर्ष, दीपक, राज और अक्षिता कुमार शामिल थे। जोन-15 तीसरे स्थान पर रही। टीम में आकाश केशव, दीपांशु, आर्यन प्रजापति और गुरमन सिंह शामिल थे। चौथा स्थान जोन-20 के अनिकेत, शुभम, आदित्य रावत और वी. पाटिल की टीम का रहा। जो