Delhi NCR News: आरएमएल अस्पताल में पैलिएटिव केयर पर जागरूकता कार्यक्रम

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को पुराने दर्द और पैलिएटिव केयर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल की ट्रॉमा बिल्डिंग की छठी मंजिल स्थित मेडिकल सिमुलेशन सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मरीजों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉ. अखिलंदेश्वरी प्रसाद और एनेस्थीसिया विभाग की प्रमुख डॉ. नीरजा बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने मरीजों को लंबे समय तक रहने वाले दर्द के कारणों, उसके इलाज और बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी देखभाल के बारे में जानकारी दी।अस्पताल की पेन क्लीनिक के प्रभारी डॉ. अखिलेश गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में पुराने दर्द के मरीजों के लिए विशेष ओपीडी चलाई जा रही है। यह ओपीडी हर बृहस्पतिवार और शनिवार को सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में लगती है। वहीं, पैलिएटिव केयर ओपीडी प्रत्येक मंगलवार को इसी ब्लॉक में संचालित होती है। उन्होंने कहा कि दर्द का समय पर पता लगाना और मरीज की स्थिति के अनुसार इलाज करना बेहद जरूरी है। सही उपचार से मरीज की तकलीफ कम करने और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।