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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Atba Khan receives an award at the National Moot Court Competition

Delhi NCR News: अतबा खान को राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में पुरस्कार

Wed, 04 Nov 2026 06:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:18 PM IST
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नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विधि संकाय की छात्रा अतबा खान को राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित टांटिया विश्वविद्यालय में आयोजित दूसरी डॉ. एसएस टांटिया राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में एडवोकेसी एक्सीलेंस अवार्ड मिला। बीए एलएलबी की छात्रा अतबा को प्रभावशाली मौखिक वकालत, कानूनी तर्कों और कोर्ट रूम में प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया। टीम में जुबी अंसारी और शंभवी कुमारी भी शामिल थीं। ब्यूरो
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