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दिल्ली: पंजाबी बाग के जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुए केजरीवाल, बोले- अधर्म बढ़े तो भगवान लेते हैं अवतार

Fri, 04 Sep 2026 10:29 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 04 Sep 2026 10:29 PM IST
सार

कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने भगवान से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर दें। उन्होंने गीता के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जब-जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान अवतार लेकर उसका नाश करते हैं। 

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arvind Kejriwal attends Janmashtami festival in Punjabi Bagh
अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाबी बाग में आयोजित भव्य जन्माष्टमी महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस पावन अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा-अर्चना की और सभी भक्तों के जीवन में सुख-शांति की कामना की।

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खुशियों की प्रार्थना
कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने भगवान से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर दें। उन्होंने गीता के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जब-जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान अवतार लेकर उसका नाश करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के सामने कई समस्याएं खड़ी हैं। इसे देखते हुए उन्होंने ईश्वर से विशेष प्रार्थना की कि वे देशवासियों की सभी परेशानियों को जल्द दूर करें।

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