Delhi NCR News: जलभराव पर कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला

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यादव ने कहा कि कुछ घंटों की बारिश ने सरकार की मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खोल दी। त्योहार की छुट्टी के बावजूद राजधानी की सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर साल बड़े दावे करती है, लेकिन बारिश होते ही जमीनी हकीकत सामने आ जाती है। यादव ने सवाल उठाया कि जलभराव वाले संवेदनशील इलाकों में स्थायी जल निकासी क्यों नहीं की गई। नालों की सफाई पर खर्च पैसे का असर क्यों नहीं दिखता? उन्होंने कहा कि मानसून अब समाप्ति की ओर है, पर सरकार की नींद नहीं खुली। दिल्लीवासी हर बारिश में जलभराव, जाम और खराब सड़कों से जूझते हैं। ब्यूरो