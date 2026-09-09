Delhi NCR News: एशियन कराटे चैंपियनशिप में अनंदी गर्ग ने जीता कांस्य पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:57 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:57 PM IST
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नई दिल्ली। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 24वीं कैडेट, जूनियर एवं अंडर-21 एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत की आनंदी गर्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने व्यक्तिगत कैडेट महिला काटा वर्ग में यह उपलब्धि हासिल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया।
एशियाई चैंपियनशिप में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में आनंदी ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। कांस्य पदक जीतकर उन्होंने भारतीय कराटे टीम की उपलब्धियों में एक और पदक जोड़ा। कोच अनिकेत गुप्ता ने कहा कि आनंदी ने प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की थी और दबाव के बीच बेहतर प्रदर्शन कर पदक हासिल किया। उनकी सफलता पर कराटे इंडिया ऑर्गनाइजेशन ने खुशी जताते हुए आनंदी को बधाई दी। संवाद
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एशियाई चैंपियनशिप में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में आनंदी ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। कांस्य पदक जीतकर उन्होंने भारतीय कराटे टीम की उपलब्धियों में एक और पदक जोड़ा। कोच अनिकेत गुप्ता ने कहा कि आनंदी ने प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की थी और दबाव के बीच बेहतर प्रदर्शन कर पदक हासिल किया। उनकी सफलता पर कराटे इंडिया ऑर्गनाइजेशन ने खुशी जताते हुए आनंदी को बधाई दी। संवाद
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