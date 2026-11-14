Delhi NCR News: नूंह में अमृत सरोवर योजना को लगा ग्रहण, 8.72 करोड़ खर्च फिर भी तालाब बदहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर विकसित हुए 16 तालाब अब भी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से 8.72 करोड़ रुपये खर्च कर तालाबों को मॉडल के रूप में बनाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में कहीं गंदगी का अंबार लगा है तो कहीं लाखों रुपये की लागत से बनाई गई सुविधाएं खराब हो चुकी हैं। वर्ष 2025 में पंचायतों को सौंपे गए इन तालाबों की दुर्दशा ने योजना के क्रियान्वयन और सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांवों के तालाबों को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाकर जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। 2025 में रखरखाव के लिए पंचायतों को सौंपे गए इन तालाबों की सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है।सिंगार गांव में एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित चांदाल तालाब इसकी बदहाली की तस्वीर बयां कर रहा है। तालाब को साफ-सुथरा रखने और जल संरक्षण के उद्देश्य से विकसित करने पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन आज इसमें गंदगी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आसपास के क्षेत्रों का कचरा भी तालाब में डाला जा रहा है। पानी से उठती दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और संबंधित विभाग की अनदेखी के चलते तालाब की यह स्थिति बनी है। जिस तालाब को गांव की सुंदरता बढ़ाने और जल संरक्षण का माध्यम बनना था, वह अब गंदगी का केंद्र बनता जा रहा है।