Delhi NCR News: प्रदर्शनकारी छात्रों का धरनास्थल से जबरन हटाने की कोशिश का आरोप

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर जारी आंदोलन के 13वें दिन प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार को जामिया प्रशासन पर धरनास्थल उजाड़ने, मारपीट करने और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उधर, देर शाम को भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने राजनीतिक विज्ञान विभाग के गलियारे को नया ठिकाना बना लिया।प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि प्रशासन छात्रसंघ चुनाव की समयसीमा तय करने की मांग पर सहमत नहीं हुआ। अधिकारियों ने संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया। लेकिन चुनाव कब तक होंगे। इसकी लिखित समयसीमा नहीं दी।छात्रों ने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें घसीटा गया। भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर अलग से हटाने की कोशिश का भी दावा किया गया। छात्रों ने जामिया छात्रसंघ बहाल करने, आंदोलन से जुड़े सभी अनुशासनात्मक नोटिस वापस लेने और मुख्य प्रॉक्टर व मुख्य सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे की मांग की है।