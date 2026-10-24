फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   157 NDMC parking facilities to become smart

Delhi NCR News: एनडीएमसी की 157 पार्किंग होंगी स्मार्ट

Sat, 24 Oct 2026 09:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 09:48 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) अपने इलाके की 157 पार्किंग को स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। उपयोगकर्ता मोबाइल एप या वेबसाइट पर खाली जगह देख सकेंगे, बुकिंग और ऑनलाइन भुगतान भी कर पाएंगे। इस योजना में करीब 15,060 कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। कनॉट प्लेस, उसके उत्तर और दक्षिण के इलाकों में कुल 157 पार्किंग स्थल (48, 63 और 46) स्मार्ट बनेंगे। इन्हें चलाने वाली एजेंसियों को एनडीएमसी को हर महीने 6.4 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क और कमाई का कुछ हिस्सा देना होगा। पार्किंग में नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे, फास्टैग भुगतान और खाली जगह बताने वाले डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। अवैध पार्किंग हटाने के लिए जीपीएस से लैस वाहन भी तैनात होंगे। यह ठेका पांच साल के लिए होगा। टेंडर आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर है, जबकि तकनीकी बोलियां 13 नवंबर को खुलेंगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed