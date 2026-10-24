छात्रा ने खुद को जिंदा जलाया: पहले से अलर्ट मोड पर था पूरा स्कूल, फिर कैसे सबको चकमा दे गई 12वीं की बच्ची?

छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच के बाद होगी कार्रवाई : शिक्षा मंत्री आशीष सूद

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस घटना से सभी व्यथित हैं और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष एवं गहन जांच जरूरी है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद इसके बाद कृष्णा नगर के विधायक अनिल गोयल भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। स्कूल प्रबंधन ने सभी उपलब्ध साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों और उससे जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करना है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आ सकें। जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे।