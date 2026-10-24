फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Four new anti-smog guns to be deployed on the streets

Delhi NCR News: सड़कों पर उतरेंगी चार नई एंटी-स्मोक गन

Sat, 24 Oct 2026 09:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 09:26 PM IST
विज्ञापन
-लोक निर्माण विभाग के ईस्ट रोड डिवीजन ने उठाया कदम
विज्ञापन

-चारों उप-मंडलों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सड़कों पर उड़ने वाली धूल और प्रदूषण पर कसेगी लगाम

अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। लोक निर्माण विभाग के ईस्ट रोड डिवीजन ने पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत चार अतिरिक्त आधुनिक वाटर स्प्रिंकलर एंटी-स्मोक गन तैनात की जाएंगी। यह गन किराये पर ली जाएंगी और चारों उप-मंडलों के विभिन्न सड़क मार्गों पर चलेंगी। इनका उद्देश्य सड़कों की धूल और हवा में घुल रहे प्रदूषण के सूक्ष्म कणों को नियंत्रित करना है।




ये एंटी-स्मोक गन सामान्य डीजल वाहनों के बजाय संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) ट्रकों पर लगाई जाएंगी। इससे प्रदूषण कम करने वाले वाहन स्वयं प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। इन गाड़ियों में कम से कम सात हजार लीटर क्षमता वाले पानी के टैंकर होंगे। योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए गाड़ियों में वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) और वेब-आधारित डैशबोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे इनकी लाइव ट्रैकिंग और डिजिटल निगरानी की जा सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed