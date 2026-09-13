Delhi NCR News: पार्किंग संचालन को चुनी जाएंगी एजेंसी

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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-16ए फिल्म सिटी की भूमिगत और सेक्टर-38ए की मल्टीलेवल पार्किंग का संचालन के लिए नई एजेंसी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी को फास्टैग के जरिए पार्किंग शुल्क भुगतान समेत अन्य व्यवस्थाएं संभालनी होंगी। प्राधिकरण ने एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के तहत सोमवार तक प्रस्ताव जमा किए जा सकेंगे। सेक्टर-16ए फिल्म सिटी की भूमिगत पार्किंग में 1,292 वाहनों के खड़े होने की क्षमता है। इनमें 810 चार पहिया और बाकी दो पहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। वहीं, सेक्टर-38ए की मल्टीलेवल पार्किंग में करीब 7,000 वाहनों की क्षमता है। प्राधिकरण पिछले कई वर्षों से दोनों पार्किंग का व्यवस्थित और सफल संचालन कराने में सक्षम नहीं हो सका है। अब नई एजेंसी के माध्यम से संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी है। ब्यूरो