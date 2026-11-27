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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राजधानी में सीवरेज के पानी का बेहतर शोधन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी दिल्ली के कोरोनेशन पिलर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत नया कार्यालय भवन और प्रयोगशाला बनाई जाएगी। परियोजना पर 43 लाख 28 हजार 244 रुपये खर्च किए जाएंगे।मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास स्थित इस एसटीपी में घरों और संस्थानों से निकलने वाले गंदे पानी का शोधन किया जाता है। शोधन के बाद पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, इसके लिए उसकी गुणवत्ता की नियमित जांच जरूरी है। नई प्रयोगशाला बनने से पानी के नमूनों की जांच की सुविधा बढ़ेगी। इससे शोधन प्रक्रिया में किसी तरह की कमी मिलने पर समय रहते सुधार किया जा सकेगा।निर्माण कार्य मौजूदा प्रशासनिक भवन के पास कराया जाएगा। इसके लिए उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के संबंधित सिविल डिवीजन को जिम्मेदारी दी गई है। नया कार्यालय बनने से संयंत्र के संचालन, तकनीकी निगरानी और रखरखाव से जुड़े कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिलेगा।जांच और निगरानी होगी आसाननई प्रयोगशाला और कार्यालय बनने से एसटीपी की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। साथ ही शोधित पानी की गुणवत्ता पर नजर रखना आसान होगा। इससे सीवरेज शोधन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलने की उम्मीद है।