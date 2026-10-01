Delhi NCR News: डीयू में सात अक्तूबर को लगेगा रोजगार मेला

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के छात्रों के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की ओर से सात अक्तूबर को अवसर 2026 रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय के तहत होने वाले इस प्लेसमेंट ड्राइव में डीयू के सभी छात्र हिस्सा ले सकेंगे।रोजगार मेला नॉर्थ कैंपस स्थित मल्टीपर्पज हॉल में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होगा। डीयू के अनुसार, इस बार नौकरी और इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए 85 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल होंगी। अब तक चार हजार से अधिक छात्र पंजीकरण करा चुके हैं।प्लेसमेंट ड्राइव में चयनित उम्मीदवारों को 10 लाख रुपये से अधिक का सालाना पैकेज ऑफर किया जा सकता है। वहीं, इंटर्नशिप के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह तक स्टाइपेंड मिलने की संभावना है। प्लेसमेंट सेल के अनुसार, रोजगार मेले का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के नियोक्ताओं से सीधे संवाद का अवसर देना है। छात्र अपनी योग्यता, कौशल और करियर रुचि के अनुसार नौकरी व इंटर्नशिप के विकल्प तलाश सकेंगे। मेले में टेक फॉर इंडिया, भारती भवन समेत कई कंपनियां शामिल होंगी।