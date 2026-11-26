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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों और उनसे जुड़ी कहानियों को करीब से जानने का मौका मिलने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और इंटैक के दिल्ली अध्याय की ओर से 12 दिसंबर को उत्तरी रिज में हेरिटेज वॉक आयोजित की जाएगी। उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर होने वाली इस यात्रा में प्रतिभागियों को दिल्ली के प्राचीन इतिहास से लेकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजी शासन के दौर की जानकारी दी जाएगी।इच्छुक लोग [https://bit.ly/HeritageWalkNorthernRidge](https://bit.ly/HeritageWalkNorthernRidge?utm_source=chatgpt.com) पर पंजीकरण कर सकते हैं। डीडीए और इंटैक के समझौते के तहत छह महीने में कुल 12 हेरिटेज वॉक आयोजित होंगी। इससे पहले महरौली पुरातात्विक पार्क और संजय वन में भी ऐसी यात्राएं आयोजित की जा चुकी हैं। इसका उद्देश्य लोगों को दिल्ली की विरासत से जोड़ना और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।हेरिटेज वॉक के दौरान पांच प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इनमें म्यूटिनी मेमोरियल (अजीतगढ़), अशोक स्तंभ, हिंदू राव अस्पताल, पुरानी बावली और पीर गाइब शामिल हैं। प्रतिभागियों को बताया जाएगा कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अशोक स्तंभ मूल रूप से मेरठ क्षेत्र में स्थापित था, जिसे 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आए थे। वहीं, वर्ष 1863 में बना म्यूटिनी मेमोरियल 1857 की घटनाओं से जुड़ा है। डीडीए के अनुसार, इस हेरिटेज वॉक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रति व्यक्ति 500 रुपये और लागू जीएसटी शुल्क निर्धारित है।