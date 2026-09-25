Delhi NCR News: जोनल प्रतियोगिता में जीते 22 पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:25 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:25 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। न्यू उस्मानपुर स्थित गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों ने इंटर स्कूल जोनल प्रतियोगिता में आठ स्वर्ण, चार रजत और दस कांस्य पदक जीते। कुल 22 पदकों की बदौलत स्कूल ने जोनल स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों ने कई खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल खेल अध्यापक ने बताया कि विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता से पहले लगातार अभ्यास किया था, जिसका परिणाम पदकों के रूप में मिला। संवाद
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