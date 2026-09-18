Delhi NCR News: आपसी रंजिश में 18 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। समयपुर बादली इलाके में आपसी रंजिश में 18 साल के बीरू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घायल युवक को उसका दोस्त प्रवीण उसे पास के अस्पताल में लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर चार नाबालिगों को पकड़ लिया। एक नाबालिग का बीरू से पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।पुलिस के अनुसार 18 साल का बीरू अपने परिवार के साथ सिरसपुर के राणा पार्क इलाके में रहता था। बुधवार की रात वह अपने दोस्त प्रवीण के साथ घर के पास मौजूद था। इसी दौरान चार नाबालिग सामने से आए। एक नाबालिग ने बीरू के सिर से टोपी खींची। टोपी वापस देने की बात कहने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान नाबालिग और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट शुरु कर दी और फिर आरोपी नाबालिग ने चाकू निकालकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद सभी वहां से भाग गए।प्रवीण घायल बीरू को पास के अस्पताल में लेकर गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया है। इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।