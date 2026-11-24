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पिनगवां। गांव अलावलपुर से 13 वर्षीय नाबालिग किशोर के लापता होने से परिवार परेशान है। परिजन पिछले तीन दिनों से उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बेटे को जल्द तलाशने की गुहार लगाई है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, अलावलपुर निवासी जफरूद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद का बेटा रुकसेद 21 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे घर से लापता हो गया था। लापता किशोर की उम्र करीब 13 वर्ष और रंग सांवला है। घटना के समय उसने हरे रंग की टी-शर्ट और क्रीम रंग का लोअर पहन रखा था। परिजनों के मुताबिक किशोर मानसिक रूप से कमजोर है और केवल अम्मी व अब्बा शब्द ही बोल पाता है। संवाद