उत्तराखंड खबर: डीजल और पुर्जों का करोड़ों का उधार, वेतन का इंतजार, 150 करोड़ की देनदारी में डूबा परिवहन निगम

परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति खराब है। हालत यह है कि डीजल, स्पेयर पार्ट्स का करोड़ों का उधार हो चुका है। मई से अनुबंधित बस संचालकों को भुगतान नहीं हुआ है। परिवहन निगम कर्मी भी दो महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। एक सिंतबर तक परिवहन निगम की सभी देनदारियां 150 करोड़ से अधिक की हो चुकी हैं।

परिवहन निगम की मानसून में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण आय कम हुई है। परिवहन निगम की डीजल की देनदारी आठ करोड़ तीस लाख हो चुकी है। सैकड़ों बसें प्रतिदिन संचालित होती हैं, इनमें टूट-फूट होती या कोई पुर्जा खराब होता है तो मरम्मत लिए स्पेयर पार्ट्स लिए जाते हैं।

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अब स्पेयर पार्ट्स की भी साढ़े सात करोड़ की देनदारी है। परिवहन निगम अनुबंधित बसों का संचालन करा रहा है पर इनके संचालकों को भी मई-2026 से भुगतान नहीं किया गया है। अनुबंधित बस संचालकों को 22 करोड़ दिया जाना है। इसके अलावा सोसाइटी का अंशदान 25 करोड़ समेत अन्य देयकों का भुगतान किया जाना है।

वेतन से लेकर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं

परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों से लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन और ग्रेच्युटी दी जानी है। रोडवेज के कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त का 26 करोड़ का वेतन दिया जाना है। इस वेतन का पांच हजार कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों जून माह का वेतन ही जारी हो सका है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रुेच्युटी का 18 करोड़ देना शेष है। कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट का नौ करोड़ देना बाकी है, इसके अलावा अन्य भुगतान भी लंबित हैं।