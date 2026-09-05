ऋषिकेश: बढ़ता अपराध, नशे-हथियार से लेकर अवैध कैसीनो तक, तीर्थनगरी का स्वरूप मैला करने की कोशिश

नशे और अवैध हथियारों का बढ़ता खतरा

ऋषिकेश में नशे और अवैध हथियारों से जुड़े मामले भी चिंता का विषय बने हुए हैं। नशे की गिरफ्त में आए युवाओं की ओर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले सामने आना परिवारों के लिए गंभीर चेतावनी है। बीते जुलाई में आमबाग क्षेत्र में शराब के नशे में एक युवक ने अपनी ही मां को अवैध तमंचे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इससे पहले फरवरी में शिवाजी नगर क्षेत्र में एक युवक ने अपनी तलाकशुदा प्रेमिका की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने भी शहर को झकझोर दिया था। वहीं, श्यामपुर क्षेत्र में तीन युवकों ने ग्रामीणों पर अवैध तमंचे से फायर झोंक दिए थे। ग्रामीणों ने युवकों को गांव के समीप शराब पीने के लिए टोका था। बाद में पुलिस जांच में आरोपी युवक शातिर अपराधी निकले जिन पर बैंक लूट और हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज थी।

सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, भविष्य का है

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हैं बल्कि शहर के सामाजिक वातावरण के लिए भी गंभीर चेतावनी हैं। नशा, अवैध हथियार, महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध तथा संदिग्ध गतिविधियों का सामने आना इस बात की ओर इशारा करता है कि अपराध के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। धर्मनगरी की पहचान उसकी गंगा, घाटों, मंदिरों और आध्यात्मिक वातावरण से है। ऐसे में स्थानीय लोगों का सवाल जायज है कि क्या अपराधी तत्व इस पहचान का फायदा उठाकर शहर में अपने पैर पसार रहे हैं।

पुलिस और प्रशासन के सामने अब चुनौती केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई करने की नहीं बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसके नेटवर्क को तोड़ने की है। संदिग्ध होटलों, किराये के ठिकानों, नशे के कारोबार, अवैध हथियारों और बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के साथ-साथ युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ठोस अभियान की जरूरत है।

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- होटल, होम स्टे आदि का सत्यापन के लिए अभियान शुरु कर दिया गया है। कानून व्यवस्था चाकचौबंद बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। -जया बलूनी, एसपी देहात। संवाद