मसूरी में भारी भूस्खलन: नौ मंजिला मंदिर के पास टूटी पहाड़ी, मलबा आने से यातायात हुआ बाधित, लोग परेशान

मसूरी शहर में हुई बारिश के बीच स्प्रिंग रोड पर नौ मंजिला मंदिर के निकट अचानक भूस्खलन हो गया। मार्ग पर मलबा आ जाने के कारण मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।

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