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देहरादून: कर्नल कोठियाल ने की प्रेस कांफ्रेंस, अग्निवीरों को लेकर कैबिनेट के फैसले पर सीएम धामी का जताया आभार

Wed, 26 Aug 2026 12:16 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 26 Aug 2026 12:16 PM IST
सार

कर्नल कोठियाल ने अग्निवीरों को लेकर कैबिनेट के फैसले पर सीएम धामी का आभार जताया।उन्होंने कहा कि घोषणा को अब कैबिनेट में लाकर उसे आगे बढ़ा दिया गया है।

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Colonel Ajay Kothiyal expressed gratitude to CM Dhami for the Cabinet decision regarding Agniveers Uttarakhand
प्रेस कांफ्रेंस करते कर्नल अजय कोठियाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेसकांफ्रेंस कर सीएम धामी का आभार जताया उन्होंने देश के युवाओं खासकर अग्निवीरों को बधाई देते हुए कैबिनेट के फैसले की सराहना की। सेवा से लौटकर आने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल बनाए जाने का धामी कैबिनेट में फैसला हुआ है। जिसके लिए छह पद सृजित किए गए हैं। 

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कर्नल कोठियाल ने कहा कि सीमा पर तैनात अग्निवीरों को सरकार का ये सेल प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि मार्च में गैरसैंण में अग्निवीरों के साथ सीएम धामी ने संवाद किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अग्निवीर वापस आएंगे, हमे उनके लिए कुछ सोचना है।
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घोषणा को ले कैबिनेट में लाकर आगे बढ़ाया गया
सैन्य बहुल राज्य है। दो इन्फेंट्री पलटन हैं। यहां तीन रेजिमेंटल सेंटर हैं। उत्तराखंड को पांचवा धाम भी बोला जाता है। वहां से एक सोच विकसित हुई। जुलाई में ये तय हुआ कि 25% तो आर्मी में जाएंगे, बाकी 75% के लिए हमें कुछ करना है।
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ये भी पढे़ं...देहरादून: शहर में निकली टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभायात्रा, सीएम धामी भी हुए शामिल, श्रद्धालुओं में उत्साह

कहा कि 17 जुलाई को जो घोषणा की थी, अब कैबिनेट में लाकर उसे आगे बढ़ा दिया। ये अग्निवीर सेल केवल डेडिकेटेड काम करेगा। 31 दिसंबर 2026 को वापस आ रहे अग्निवीरों को एक नई दिशा मिलेगी। कहा जब नए लड़के फौज में आएंगे तो उनके अंदर ये अहसास होगा कि वापस आने के बाद उनके लिए सरकार काम कर रही है।

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