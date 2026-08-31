कोरबा: मना करने के बावजूद उफनते नाले में उतारी स्कॉर्पियो, तेज बहाव में फंसे दो युवक, लोगों ने बचाया

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जानकारी के अनुसार शनिवार शाम दादर नाले में जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो सवार युवकों को नाला पार नहीं करने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वाहन नाले में उतार दिया। बीच नाले में पहुंचते ही पानी का तेज बहाव आया और स्कॉर्पियो बहने लगी। देखते ही देखते वाहन का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। अंदर फंसे दोनों युवकों ने मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद दोनों को बाहर निकाला।बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में दो लोग सवार थे। इनमें एक की पहचान युवा कांग्रेस नेता अंकित श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ चंद्र कुमार कश्यप भी मौजूद थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों का अल्कोहल मीटर से परीक्षण किया, जिसमें शराब के सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया।कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि बारिश के दौरान जलस्तर बढ़ने पर लोगों से उफनते नालों को पार नहीं करने की लगातार अपील की जाती है। उन्होंने बताया कि चंद्र कुमार कश्यप और अंकित श्रीवास्तव ने दादर नाले के बहते पानी में स्कॉर्पियो से जाने का प्रयास किया था। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 283 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई की है। शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में धारा 185 एमवी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। वाहन जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनते नाले, नदियों और जलभराव वाले रास्तों को पार करने का जोखिम न लें। तेज बहाव में कुछ ही सेकंड में वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है और जान पर बन सकती है।