उड़ीसा से एमपी के रास्ते गांजा तस्करी?: धमतरी में बस से 11.33 किलो गांजे के साथ दो युवक गिरफ्तार, जानिए मामला

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मिली जानकारी के अनुसार, जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग और अभियान चला रही है। एसपी के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों के अवैध भंडारण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बोराई थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 11.33 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।बताया गया कि बोराई थाना प्रभारी और थाना स्टाफ की ओर से बैरियर नाका के पास संदिग्ध वाहनों और यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उड़ीसा से धमतरी की ओर आ रही यात्री बस क्रमांक CG 04 EA 2476 को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान बस में सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम निखिल वर्मा (26) और मोहित गोदरा (28) बताया। दोनों थाना सतवास, जिला देवास (मध्य प्रदेश) के निवासी हैं।ये भी पढ़ें-पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 11.33 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत करीब दो लाख 20 हजार रुपये बताई गई है, सहित अन्य सामग्री बरामद कर जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध थाना बोराई में धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।