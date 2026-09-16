कोर्ट के बाहर क्यों भिड़े भीम आर्मी के कार्यकर्ता?: अग्निकांड के आरोपी का नाम भी सामने आया: जानें मामला

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घटना के बाद मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, इस विवाद में बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट परिसर में हुए अग्निकांड मामले के आरोपी ओम प्रकाश बंजारे का नाम भी सामने आया है।बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हुई आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने आरोपी ओम प्रकाश बंजारे को जिला बदर कर दिया था। इसके बाद न्यायालय परिसर के बाहर हुए विवाद में उसका नाम सामने आने के बाद यह मामला काफी चर्चा में आ गया है।ये भी पढ़ें-घटना के बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता बिलासपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचे। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और शिकायत में दर्ज तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।