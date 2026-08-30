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CG: राखी के दिन भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, लोहे के सब्बल से सिर पर किया वार; आरोपी गिरफ्तार

Sun, 30 Aug 2026 08:39 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 30 Aug 2026 08:39 PM IST
सार

बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में राखी के दिन पारिवारिक विवाद के बाद सुदर्शन कुर्रे ने अपने भाई सुभाष कुर्रे पर लोहे के सब्बल से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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CG: Man kills brother on Rakhi; strikes him on the head with an iron crowbar; accused arrested.
आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम हरदीकला टोना में राखी के दिन पारिवारिक विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही भाई की लोहे के सब्बल से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी ने भाई के सिर पर सब्बल से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद फरार आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस के मुताबिक, घटना 28 अगस्त 2026 की शाम करीब 5 बजे की है। मृतक सुभाष कुर्रे के घर उसकी बड़ी बहन परिवार के साथ राखी का त्योहार मनाने पहुंची थी। इसी दौरान भांजा-भांजी के साथ पूर्व में हुए विवाद को लेकर आरोपी सुदर्शन कुर्रे का परिवार से विवाद हो गया। आरोपी ने भांजा-भांजी को गाली-गलौज करने की बात को लेकर पहले अपने भाई सुभाष के साथ लाठी से मारपीट शुरू कर दी।

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परिजनों ने उसके हाथ से लाठी छीन ली तो आरोपी अपने घर चला गया और वहां से लोहे का सब्बल लेकर वापस आया। इसके बाद उसने सुभाष के सिर पर सब्बल से जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से सुभाष खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया।

मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने अपराध क्रमांक 619/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुदर्शन कुर्रे (36) को गांव में छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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