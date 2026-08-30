Chandigarh News: दुष्कर्म के मामले में युवक सबूतों के अभाव में बरी

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मामले के अनुसार शिकायतकर्ता की आरोपी से स्नैपचैट के जरिए पहचान हुई थी। एक अगस्त 2024 को दोनों सेक्टर-32 स्थित एसडी कॉलेज के सामने मिले और बाद में आरोपी के फ्लैट पर गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वहां उसकी इच्छा के खिलाफ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।बचाव पक्ष के वकील मनदीप कुमार और कशिश जैन ने शिकायत और अदालत में दिए बयान में अंतर, प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी और पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की दलील दी। उन्होंने बताया कि जांच में कपड़ों और शरीर से लिए गए नमूनों में वीर्य के निशान नहीं मिले। अदालत ने माना कि अभियोजन आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका और आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।