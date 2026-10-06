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Hindi News ›   Chandigarh ›   You announced the office-bearers of the 'Nasha Mukti Morcha' (Anti-Addiction Front).

Chandigarh News: आप ने नशा मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों का किया एलान

Mon, 02 Nov 2026 01:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:44 AM IST
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You announced the office-bearers of the 'Nasha Mukti Morcha' (Anti-Addiction Front).
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने नशा मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों का एलान किया है ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के साथ ही नशे के खिलाफ भी अभियान को तेज किया जा सके। अमृतसर ग्रामीण से डॉ. भगवंत सिंह और होशियारपुर ग्रामीण से जसवीर सिंह को मोर्चे का जिला उप समन्वयक नियुक्त किया गया है। आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा और प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कुल 67 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिसमें हलका कोआर्डिनेटर और ब्लॉक कोआर्डिनेटर भी शामिल हैं।
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