Chandigarh News: जहर मुक्त खेती के लिए किसानों को जागरूक करेगी विहिप
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़। विश्व हिंदू परिषद के चंडीगढ़ विभाग के गौ रक्षा आयाम की बैठक सेक्टर-36 में अध्यक्ष अरविंद मोदगिल के निवास पर हुई। बैठक में केंद्रीय सह मंत्री व अखिल भारतीय सह गौरक्षा प्रमुख केशव राजू विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पंजाब में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद गांवों में जाकर किसानों को जहर मुक्त पारंपरिक खेती और नई तकनीकों के प्रति जागरूक करेगी। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने, सख्त कानून और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर 17 दिसंबर को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में पंचगव्य और घरेलू उपचार के लाभों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान विनय वशिष्ट, विकाश बिश्नोई, सुरेश राणा, अरविंद मोदगिल, जितेन्द्र सनातनी, मोहित कालरा, रोशन, मणि और प्रीतम वर्मा मौजूद रहे।
विज्ञापन