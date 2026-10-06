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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार, 17 नवंबर को चार इंस्पेक्टरों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। एसपी, मुख्यालय एवं पीईबी की ओर से जारी आदेश के तहत अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।आदेश के मुताबिक इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा को ईओपीएस से सिक्योरिटी विंग में भेजा गया है। वहीं, सिक्योरिटी विंग में तैनात इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को ऑपरेशन सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑपरेशन सेल में तैनात इंस्पेक्टर गुरजीवन सिंह का तबादला ईओपीएस में किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-34 थाने में एडिशनल एसएचओ के पद पर तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार को इंचार्ज डीसीसी एवं पीओ एंड समन स्टाफ लगाया गया है। सभी अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं।