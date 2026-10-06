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चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) तरुण चुघ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर में 20 नवंबर से आचार संहिता लागू होने की संभावना है। हालांकि, भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की ओर से नौ प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं।